عودة مورينيو تكلف الريال 15 مليونا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، الخميس، أن انتقال جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، إلى ريال مدريد الإسباني سيتطلب دفع قيمة الشرط الجزائي وقدره 15 مليون يورو.

وكان فلورنتينو بيريز، المرشح لرئاسة النادي الإسباني، عبّر عن نيته استقدام مورينيو لقيادة الفريق في حال فوزه بالانتخابات، بعدما أمضى سابقًا 3 مواسم مع الفريق.

وفي بيان موجه إلى هيئة تنظيم الأسواق المالية البرتغالية، أوضح بنفيكا «أن بيريز أعلن كجزء من حملته الانتخابية لانتخابات رئاسة ريال مدريد المقرر إجراؤها في 7 يونيو الجاري، عن نيته الراسخة في تعيين مورينيو في حال إعادة انتخابه، في حال حدوث هذا السيناريو، سيتم ذلك مقابل مبلغ 15 مليون يورو، وهو ما يعادل بند إنهاء العقد مع المدرب».

ومورينيو مرتبط بعقد مع بنفيكا حتى يونيو 2027، وكان قد صرح سابقا أن النادي عرض عليه تجديد العقد.

وفي وقت سابق من الخميس، صرح بيريز لصحيفة «آس» الرياضية الإسبانية أن مورينيو والمدافع في ليفربول إبراهيما كوناتي سيكونان أول اثنين يوقعان معه في حال فوزه بولاية رئاسية جديدة على رأس النادي الإسباني.

يواجه بيريز منافسه إنريكي ريكيلمي رجل الأعمال في مجال الطاقة المتجددة في أول انتخابات رئاسية تنافسية لريال مدريد منذ 20 عامًا.

وتأتي خطوة التعاقد مع مورينيو، الذي قاد ريال مدريد نحو تحقيق رقم قياسي في عدد النقاط بالدوري الإسباني عام 2012، لكنه فاز بآخر لقب دوري مع تشيلسي الإنجليزي 2015، في أعقاب مسيرة حصد فيها برشلونة لقبين متتاليين للدوري.

كما خرج ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، من أكبر مسابقة للأندية الأوروبية في دور الثمانية الموسمين الماضيين، مما دفع بيريز إلى الدعوة لإجراء انتخابات بسبب غياب الألقاب الكبرى.

ودرب مورينيو مجموعة من الأندية الكبرى الأخرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد وتونتام الإنجليزيين، وروما الإيطالي وفنربخشة التركي.