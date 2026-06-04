رسميّا.. إيراولا يقود ليفربول

عيّن نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، الإسباني أندوني إيراولا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للهولندي آرني سلوت، وبعقد لمدة عامين.

ووقع إيراولا «43 عامًا»، عقدًا رسميًا لتولي القيادة الفنية لليفربول بعد رحيله عن بورنموث نهاية الموسم الماضي، بعد ثلاثة مواسم ناجحة في صفوفه.

وأكد ليفربول في بيان رسمي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: «يمكننا تأكيد موافقة أندوني إيراولا على تولى مهمة المدير الفني الجديد للنادي قبل انطلاق موسم 2026ـ2027».

وتتشابه الفلسفة التدريبية وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه إيراولا، والقائم على الضغط العالي والكثيف، مع الأيديولوجية الكروية التي جلبت للفريق نجاحات هائلة في عهد المدرب الألماني الأسبق يورجن كلوب، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى جماهير ملعب «أنفيلد».

وعلى الرغم من هذا التشابه، فإن تعيين المدرب الإسباني يمثل مخاطرة كبيرة من جانب إدارة نادي ليفربول، إذ لم يسبق له الإشراف على تدريب أي من أندية النخبة، كما لم يتوج بأي بطولة رئيسية طوال مسيرته التدريبية.

وجاء اختيار المدرب الإسباني لكونه الخيار المثالي لتطبيق هذه الفلسفة، بعد الطفرة الكبيرة التي أحدثها في صفوف فريقه السابق.

وقبل امتهانه التدريب بدأ إيراولا مشواره الرياضي لاعبًا في أكاديمية نادي أتلتيك بلباو، وتدرج في صفوف الشباب. وبعد ظهوره الأول في سن 21 في أغسطس 2003، رسخ الظهير الأيمن نفسه عنصرََا أساسيًا في أتلتيك لأكثر من عقد من الزمان.

بلغ مجموع مشاركاته 510 مباراة على مدار 12 موسمًا قاد فيها الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي 2011ـ2012، ونهائيين لكأس الملك، والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وغادر فريقه في صيف 2015 وأمضى العام الأخير في مسيرته مع نيويورك سيتي الأمريكي.

إيراولا، لعب أيضًا 7 مرات مع منتخب إسبانيا على المستوى الدولي الأول.