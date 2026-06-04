10 مواجهات بين الأخضر و«الكاريبي».. والانتصارات 50%

جمعت عشرُ مبارياتٍ سابقةٌ بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ومنافسيه من منطقة البحر الكاريبي.

وبمواجهته التجريبية مع بورتوريكو، فجر السبت بتوقيت الرياض، يرتفع عدد لقاءات الأخضر ومنتخبات «الكاريبي» إلى 11 تاريخيًّا.

وتشمل هذه المنطقة كلًّا من جزر البهاما، كوبا، جامايكا، هايتي، جمهورية الدومينيكان، بورتوريكو، الجزر العذراء «البريطانية والأمريكية»، أنجويلا، سانت كيتس ونيفيس، أنتيجوا وباربودا، مونتسرات، جوادلوب، دومينيكا، مارتينيك، سانت لوسيا، باربادوس، سانت فنسنت وجزر جرينادين، جرينادا، ترينيداد وتوباجو، جزر توركس وكايكوس، الأنتيل الهولندية، جزر كايمان، وأروبا.

وتطلُّ هذه الكيانات، وبعضها دولٌ مستقلةٌ والأخرى أقاليمُ تابعةٌ لدولٍ كبرى، على سواحل البحر الكاريبي، وهو أحد فروع المحيط الأطلسي، جنوب شرقي خليج المكسيك.

وحسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، تواجه «الصقور» مع جامايكا، وترينيداد وتوباجو، وهايتي فقط من بين هذه الكيانات.

ولعب «الأخضر» ثماني مبارياتٍ تجريبيةً أمام منتخبات الكاريبي، ولقاءَين في مسابقاتٍ رسميةٍ.

وأمام جامايكا، خاض خمس مبارياتٍ، جميعها تجريبيةٌ، فاز باثنتين منها، وخسر مثلهما، وتعادل مرَّةً واحدةً.

وفاز مرتين أيضًا على ترينيداد وتوباجو، وخسر مباراةً، وتعادل في مثلها، جرت ضمن دور المجموعات من الكأس الذهبية 2025. وفي الدور ذاته، واجه هايتي، وانتصر بهدفٍ نظيفٍ.

وفي المجمل، حقق خمسة انتصاراتٍ، بواقع نصف المواجهات، وخسر ثلاثًا، وتعادل في مباراتين مع سفراء المنطقة.