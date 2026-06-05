بمشاركة 44 لاعبا.. العراق يفرض التعادل على إسبانيا

فرض المنتخب العراقي الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 على نظيره الإسباني في عقر داره، الخميس، مواصلًا نتائجه الإيجابية خلال التجارب التحضيرية لكأس العالم 2026.

وعلى ملعب الريازور في مدينة لاكورونيا الإسبانية، تقدَّم أصحاب الضيافة أولًا عن طريق فيران توريس، مهاجم برشلونة، في الدقيقة 16.

وأدرك العراقيون التعادل في الدقيقة 27 بواسطة ميرخاس دوسكي، الظهير الأيسر، وظلت النتيجة دون تغييرٍ حتى نهاية اللقاء.

وشارك العراقي علي جاسم، جناح النجمة السعودي، من البداية، وظل في الملعب حتى نهاية المباراة.

وأجرى كل منتخب 11 تغييرًا خلال المباراة، التي شهدت مشاركة 44 لاعبًا في المجمل بالمناصفة بين الطرفين.

وغاب عنها لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني، بسبب استمرار معاناته من الإصابة التي أبعدته خلال الشهرين الأخيرين.

وشارك جميع لاعبي المنتخبين المستدعين لقائمة المباراة، باستثناء أوناي سيمون وباو كوبارسي وماركوس لورينتي من إسبانيا، وفهد طالب وإيمار شير وعلي يوسف ومهند علي من العراق.

واستطاع «أسود الرافدين» التعادل مع إسبانيا بعد الفوز على أندورا بهدفٍ في اللقاء التجريبي الماضي.

في المقابل، افتتح «الماتادور» بمواجهة العراق سلسلة تجاربه قبل انطلاق العرس العالمي.

ويتواجه المنتخب السعودي مع إسبانيا في ثاني جولات المجموعة المونديالية الثامنة التي تضمُّ إلى جوارهما أوروجواي، والرأس الأخضر.

أما المنتخب العراقي، فيقع في المجموعة التاسعة مع فرنسا، والسنغال، والنرويج.