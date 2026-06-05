كوت ديفوار تفاجئ فرنسا بثنائية

حقق منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم فوزًا مثيرًا على مضيفه الفرنسي 2ـ1 في المباراة التجريبية التي جمعتهما، الخميس، على ملعب «لا بوجوار» في مدينة نانت، ضمن تحضيراتهما لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وقلبَ منتخب «الأفيال»، الذي ضمَّ في تشكيلته فرانك كيسيه، لاعب وسط الأهلي، تأخره بهدف الفرنسي ريان شرقي في الدقيقة 44 إلى فوزٍ بهدفين، سجلهما في الشوط الثاني عبر جيلا دوي، وأماد ديالو في الدقيقتين 53 و84.

وتشارك كوت ديفوار في المونديال ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار ألمانيا، وكوراساو، والإكوادور، فيما تلعب فرنسا ضمن المجموعة التاسعة مع السنغال، والعراق، والنرويج.

وبدأ المنتخب الفرنسي، الذي شارك معه ثيو هيرنانديز، مدافع الهلال، اللقاء برغبةٍ واضحةٍ في فرض أسلوبه حيث احتكر لاعبوه الحيازة في الدقائق الأولى وسط تراجعٍ دفاعي منظَّمٍ من لاعبي كوت ديفوار.

وجاء التهديد الأول مبكرًا للغاية عبر القائد كيليان مبابي الذي انفرد بمرمى يحيى فوفانا، وسدَّد من زاويةٍ مغلقةٍ، لكنَّ الحارس الإيفواري تألق في التصدي للكرة وإبعاد الخطر.

وقبل دقيقةٍ واحدةٍ من نهاية الشوط الأول، نجحت فرنسا في كسر التعادل، إذ شتَّت الدفاع الإيفواري كرةً بشكلٍ خاطئ، فاستخلصها ماركوس تورام، ومرَّرها سريعةً نحو شرقي داخل منطقة الجزاء، ليتلاعب الأخير بالمدافعين، ويُطلق تسديدةً زاحفةً سكنت شباك فوفانا.

ومع انطلاق الشوط الثاني، فرضت فرنسا سيطرتها على الكرة تمامًا كما فعلت في الأول، وبدأت في تدوير التمريرات بحثًا عن ثغرةٍ في الدفاع الإيفواري الذي حافظ على تنظيم وتكتل خطوطه.

وجاء الرد الإيفواري سريعًا في الدقيقة 53 حيث نجح البديل جيلا دوي في إدراك التعادل بعد أن استغل تمريرةً بينيةً متقنةً من نيكولاس بيبي، ضربت عمق الدفاع، لينفرد دوي بالحارس مايك ماينان، ويسدد الكرة بثقةٍ في الشباك.

وأهدرت فرنسا فرصةً خطيرةً في الدقيقة 81 عندما أرسل لوكاس ديني عرضيةً متقنةً من الجانب الأيسر، ارتقى لها ماركوس تورام أعلى من الجميع، لكنَّه لم ينجح في توجيه الكرة برأسه، لتمرَّ بلا خطورة.

وبعد ثلاث دقائق من المحاولة الفرنسية، أرسل دوي كرة عرضيةً متقنةً من الجانب الأيمن، قابلها البديل أماد ديالو باندفاعٍ مثالي، ليتلقَّى الكرة مباشرةً، ويسدِّدها قويةً، مستغلًّا غياب الرقابة الدفاعية، لتسكن الشباك هدفًا ثانيًا.