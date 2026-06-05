مصدر أهلاوي: أخبار انتقال ديميرال غير صحيحة

أوضح لـ«الرياضية» مصدر مسؤول في النادي الأهلي أن التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، مستمر مع النادي حتى 2029.

وقال المصدر في تصريح خاص بـ«الرياضية»: «المدافع التركي ميريح ديميرال مستمر مع الفريق بعد تمديد عقده حتى 2029 في مارس الماضي».

وأضاف: «لا توجد توجهات للاستغناء عنه خلال الفترة المقبلة، وما يتم تداوله من أخبار عن انتقاله غير صحيحة».

وظهرت تقارير إعلامية تركية تفيد بعودة المدافع الدولي إلى دوري بلاده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال الموسم الماضي خاض ديميرال 32 مباراة بمجموع 2590 دقيقة، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة وحيدة بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وانضم ديميرال إلى صفوف الأهلي صيف 2023 قادمًا من أتالانتا الإيطالي، وساهم خلال هذه الأعوام الثلاثة مع الفريق الغربي بتحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، وكأس السوبر السعودي.