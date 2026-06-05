10 يونيو.. موعد تسليم حافلات منتخبات المونديال

حددت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026، الأربعاء المقبل 10 يونيو الجاري موعدًا لتسليم حافلات المنتخبات المشاركة في البطولة بالشعارات المعتمدة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وحسب المصادر ذاتها، أوصت اللجنة المنتخبات المشاركة بعدم وضع شعارات أو أعلام على حافلاتها أثناء تنقل اللاعبين تجنبًا لأي ردود فعل سلبية محتملة من الإعلام الأمريكي المحلي أو مستخدمي الطرق بسبب إغلاق الشوارع خلال التنقلات، مؤكدة أن هذه التوصية غير ملزمة.

من جانبها، تعاملت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع هذه التوصية بجدية كاملة، سعيا منها لاستقرار البعثة والتركيز الكامل من اللاعبين على المشاركة في المحفل الكروي المنتظر.

ويخوض الأخضر منافسات المونديال الذي ينطلق 11 يونيو الجاري ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر.