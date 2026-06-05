ماجد يدشن حملة الأخضر المونديالية

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، الحملة الجماهيرية «قدّام بنفس الروح»، تزامنًا مع مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026.

واستهل الاتحاد الحملة بإطلاق فيديو عبر منصاته الرسمية حضر فيه أسطورة الكرة السعودية ماجد عبد الله، يستعرض جانبًا من الشغف الذي يرافق الأخضر في مشاركاته الدولية، والحضور الدائم للجماهير السعودية خلف الأخضر في مختلف المحافل.

وتهدف الحملة وفق بيان اتحاد القدم، إلى إبراز دور الجماهير السعودية في دعم المنتخب خلال مشاركته في كأس العالم 2026، تأكيدًا على ما تمثله من عنصر مؤثر في مسيرة الأخضر.

ويخوض المنتخب السعودي مشاركته السابعة في تاريخ كأس العالم، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه أوروجواي وإسبانيا والرأس الأخضر.

ويستهل الأخضر مشواره بمواجهة أوروجواي 15 يونيو الجاري على ملعب «هارد روك» في مدينة ميامي الأمريكية، قبل أن يلتقي إسبانيا 21 يونيو على ملعب «مرسيدس-بنز» في مدينة أتلانتا، ثم يواجه الرأس الأخضر 26 يونيو على ملعب «إن آر جي» في مدينة هيوستن.