فورمولا 1 تُمدد عقد جائزة لاس فيجاس

مُدد عقد سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى في روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1، حتى عام 2037، بعدما تم التوصل إلى اتفاق لمدة 10 أعوام، وفق ما أُعلن عنه قبيل انطلاق سباق جائزة موناكو الكبرى، الأحد المقبل.

وقال الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، الذي يشغل منصبي الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1، الجمعة عبر بيان صحافي :«نحن سعداء للغاية باستمرار الفورمولا 1 في لاس فيجاس لأعوام عديدة مقبلة، لطالما آمنا بأن لاس فيجاس ستصبح ركيزة أساسية لوجودنا في أمريكا، وهذا التمديد، إلى جانب النجاح الذي حققناه في الأعوام الأخيرة، يعزز التزامنا طويل الأمد تجاه هذه السوق المهمة».

ونُظمت النسخة الأولى في شوارع لاس فيجاس عام 2023، ومنذ ذلك الحين، تستقطب الجائزة الكبرى في نوفمبر مئات الآلاف من الزوار، وباتت واحدة من أكثر الجولات شهرة في الموسم في غضون ثلاث أعوام فقط.

وحقق السباق عائدات اقتصادية تجاوزت 3 مليارات دولار لجنوب ولاية نيفادا على مدار نسخاته الثلاث، وأصبحت صور سيارات المقعد الأحادي وهي تنطلق بسرعة فائقة على طول شارع لاس فيجاس الشهير المضاء بأضواء النيون رمزا مميزًا انتشرت في كافة أنحاء العالم.

وفاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بسباقين من أصل ثلاثة عامي 2023 و2025، في حين كان المركز الأول في نسخة عام 2024 من نصيب البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، إضافة إلى تتويج فيرستابن بلقبه الرابع تواليًا في بطولة العالم للسائقين.

ومن المقرر انطلاق النسخة الرابعة من جائزة لاس فيجاس الكبرى بين 19 و21 نوفمبر المقبل، وستكون الجولة الـ 20 من أصل 22 هذا الموسم.