«كايروكي» و«ليجي» يدشنان انطلاقة صيف جدة

افتتحت جدة، الخميس، موسمها الصيفي على مسرح «عبادي الجوهر أرينا» بإيقاع استثنائي، مع فرقة كايروكي والفنان ليجي-سي.

وتنقلت كايروكي بين أعمالها المتنوعة، فيما قدم ليجي-سي أداءً زاد من حماس الحضور، ليصنع الطرفان أمسية اتسمت بالحيوية والتنوع.

ونفدت التذاكر منذ وقت مبكر قبل ليلة حملت كل عناصر النجاح من تنظيم من شركة «بنش مارك»، إلى الحضور الفني والتفاعل الجماهيري.

من جهة ثانية، رفعت أمانة محافظة جدة جاهزية 12 شاطئًا وموقعًا بحريًا لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال موسم الصيف.

وشملت الخطة تجهيز المواقع البحرية بفرق إنقاذ وإشراف ميداني تضم 66 منقذًا ومنقذة، إلى جانب 34 مشرفًا ومشرفة لمتابعة الأداء الميداني، والإسهام في تعزيز مستوى السلامة والالتزام بالإرشادات البحرية داخل الشواطئ المخصصة للسباحة.

وتضمنت المواقع البحرية الجاهزة لاستقبال الزوار شاطئ رابغ، وشاطئ اللؤلؤة، وشاطئ أبحر الجنوبي، وشاطئ الليث، وشاطئ القنفذة، إلى جانب عددٍ من الشواطئ والمسابح البحرية التابعة لنطاق الأمانة، التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء البحرية على ساحل البحر الأحمر.