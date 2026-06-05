مغادرة إسبانيا

غادر لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، ظهر الجمعة، إلى أمريكا، من أجل خوض منافسات كأس العالم 2026 (المركز الإعلامي ـ المنتخب الإسباني)