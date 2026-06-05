أندية خاصة تجهز دومبيا وبيرجوين

يواصل الثلاثي سعد الموسى، والمالي محمدو دومبيا، والهولندي ستيفن بيرجوين، لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، برامجهم التأهيلية في أندية خاصة خلال فترة الإجازة الحالية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأكد المصدر ذاته أن الموسى دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، استعدادًا للانضمام إلى تدريبات الفريق في المعسكر الإسباني، بعد خضوعه لعملية جراحية في مفصل القدم مطلع الموسم الماضي.

فيما تعرض دومبيا لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يعاني بيرجوين من إصابة جزئية في الرباط الجانبي الأوسط للركبة خلال مباراة الاتفاق منتصف مايو الماضي.

ويبدأ الاتحاد تحضيراته الرسمية 7 يوليو، عقب انتهاء الإجازة، على أن يسافر إلى مدينة ماربيا الإسبانية 14 من الشهر ذاته من أجل تنظيم معسكر إعدادي يستمر حتى 31 يوليو، يتخلله عدد من المباريات التجريبية.

يذكر أن نادي الاتحاد أعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الإثنين الماضي.

وكان حساب «الرياضية عاجل» في منصة «إكس» كشف في 22 مايو الماضي عن أن النادي يتجه إلى إقالة المدرب البرتغالي من منصبه، على الرغم من امتداد عقده لعامين إضافيين.

ولعب الاتحاد تحت إشراف كونسيساو 41 مباراة، فاز بـ 21 منها، بينما تعادل 7 مرات، وتعرض لـ 13 هزيمة.

ومحليًّا، أنهى الفريق الجداوي «روشن» خامسًا، وغادر كأس الملك من نصف النهائي، أما خارجيًّا فودّع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الثمانية.