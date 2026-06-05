بعد النصر وأرسنال.. هولندا تحلم بالنجمة الأولى

يطمح المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم إلى كسر نحسه التاريخي وتحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حين يشارك في نهائيات مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضمن المجموعة السادسة إلى جانب اليابان وتونس والسويد.

ويُعد منتخب «الطواحين» أحد أبرز المنتخبات العالمية التي لم تتوج بكأس العالم على الرغم من إبداعاتها الكروية الاستثنائية، ولهذا السبب يُلقب في الأوساط الكروية بـ«المنحوس الأكبر في كرة القدم».

ويأتي مونديال 2026 في توقيت مثالي لـ«الطواحين»، إذ يُعد موسم 2025ـ2026 «موسم فرحة المنحوسين» في عالم الساحرة المستديرة، حيث نجحت أندية عديدة في كسر صيامها عن الألقاب بعد أن حقق أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عامًا «موسم 2003ـ2004» ونال أستون فيلا لقب الدوري الأوروبي بعد غياب قاري دام 44 عامًا، وفاز النصر بدوري «روشن» بعد 7 أعوام من آخر تتويج.

وعاد الزمالك المصري للقب الدوري بعد 4 أعوام، وكسر الإفريقي التونسي صيامه عن لقب الدوري المحلي بعد 11 عامًا.

وقدمت هولندا للعالم جيلًا مذهلًا من النجوم، في مقدمتهم الأسطورة يوهان كرويف، أحد أعظم لاعبي القرن العشرين، الذي قاد «الجيل الذهبي» في السبعينيات بقيادة المدرب الأسطوري رينوس ميتشيلز، مبتكر «الكرة الشاملة».

وعلى الرغم من تألقهم اللافت، خسرت هولندا نهائي مونديال 1974 أمام ألمانيا الغربية 1ـ2 بعد تقدمها المبكر بهدف نيسكينز.

وفي مونديال 1978 بالأرجنتين، وبغياب كرويف، وصلت «الطواحين» إلى النهائي مرة أخرى، لكنها خسرت أمام الأرجنتين المستضيفة 1ـ3.

لم تتوقف مسيرة الإبداع الهولندي في الثمانينيات والتسعينيات مع نجوم من طراز ماركو فان باستن، رود خوليت، فرانك ريكارد، دينيس بيرجكامب، باتريك كلايفرت، إدجار ديفيز، سيدورف وفيليب كوكو، ومع ذلك لم يحالفهم الحظ في المونديال.

وعادت هولندا بقوة في مونديال 2010 بجيل روبن، شنایدر، فان بيرسي وفان بوميل، لتصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكنها خسرت أمام إسبانيا بهدف إنييستا في الوقت الإضافي.

وفي 2014، تحت قيادة لويس فان جال، احتلت المركز الثالث بعد خروج مؤلم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

يُشارك المنتخب الهولندي في مونديال 2026 وهو يحمل آمال شعب بأكمله في كسر «النحس» التاريخي، وإضافة نجمة ذهبية أولى إلى قميصه البرتقالي الأسطوري.