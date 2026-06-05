«سيلفي» يحرم مشجعا من الملاعب مدى الحياة

مُنع مشجع اقتحم أرض ملعب «فروست بنك سنتر» في سان أنتونيو، محاولًا التقاط صورة «سيلفي» مع الفرنسي فيكتور ويمبانياما، نجم فريق سان أنطونيو سبيرز الأمريكي الأول لكرة السلة، خلال المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري «NBA»، من دخول الملاعب مدى الحياة، وفق ما كشفه متحدث باسم رابطة الدوري.

وقال المتحدث في بيان صحافي :«الشخص الذي دخل إلى منطقة الملعب خلال المباراة الأولى من سلسلة النهائي أُوقف وسيُحظر عليه دخول كافة ملاعب الدوري مدى الحياة، كما سيتلقى شخص ثانٍ حظرًا مدى الحياة لدوره في الحادث».

وأدى الحادث إلى إيقاف اللعب لفترة وجيزة في منتصف الربع الأخير من فوز نيويورك نيكس على سبيرز «105ـ95» في المباراة الأولى في قاعة «فروست بنك سنتر».

وركض المشجع إلى أرض الملعب وهو يرفع هاتفًا محمولًا، وتوقف أمام ويمبانياما الذي بدا متفاجئًا، وميتشل روبنسون، لاعب نيكس، قبل أن يدفعه عناصر الأمن بعيدًا ويعمدوا إلى إخراجه بسرعة من الملعب.

وأوضحت شرطة مقاطعة بيكسار لصحيفة «سان أنتونيو إكسبرس-نيوز» أن الساعي لالتقاط «السيلفي» قاصر، لذلك لن يتم الكشف عن اسمه.

وأشار ويمبانياما بعد المباراة إلى أنه لم يتأثر كثيرًا بما جرى، مضيفًا :«لم أكن يومًا في موقف كهذا. لم أكن أعرف كيف أتصرف، فاجأني الأمر حقًا».

من جهته، قلّل ميتش جونسون، مدرب سبيرز من شأن الحادث بعد المباراة متابعًا :«لا أعتقد أنه كان حدثًا يُذكر على الإطلاق. أظن أن الأمن أخرجه من هناك، وأُكمل اللعب».

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن رابطة الدوري تحقق أيضًا في نقاش أحد المشجعين مع جايلن برونسون، نجم نيكس، خلال المباراة الأولى، بعدما اشتكى الأخير للحكم سكوت فوستر من سلوك المشجع.

وأظهر بث المباراة برونسون في نقاش حاد مع مشجع بجانب الملعب في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وذكرت صحيفة «ذي أتلتيك» أن الرابطة تحقق في ما إذا كان المشجع قد وجه إساءات غير لائقة للاعب.