دونيس يختبر البدلاء.. والأساسية أمام السنغال

يتجه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى إشراك جميع لاعبيه في مواجهة بورتوريكو التجريبية، الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أوستن قبل مشاركته في كأس العالم 2026 من 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر نفسه إلى أن دونيس سيمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في تجريبية الإكوادور التي خسرها الأحد الماضي 1ـ 2.

وبيّن المصدر أن دونيس سيلعب تجريبية السنغال في العاشر من الشهر الجاري في مدينة سان أنطونيو، بالقائمة الأساسية التي ينوي دخول المونديال بها.

ويخوض المنتخب السعودي مشاركته السابعة في تاريخ كأس العالم، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه أوروجواي وإسبانيا والرأس الأخضر.

ويستهل الأخضر مشواره بمواجهة أوروجواي 15 يونيو الجاري على ملعب «هارد روك» في مدينة ميامي الأمريكية، قبل أن يلتقي إسبانيا 21 يونيو على ملعب «مرسيدس-بنز» في مدينة أتلانتا، ثم يواجه الرأس الأخضر 26 يونيو على ملعب «إن آر جي» في مدينة هيوستن.