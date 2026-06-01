قبل الأخضر.. من هو «ميمز» مدرب بورتوريكو؟

في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية وُلد جايسون ميمز المعروف بـ«جاي ميمز» مدرب منتخب بورتوريكو الأول لكرة القدم1977.

لم تكن كرة القدم الرياضة الأولى في محيطه حيث يتقاسم البيسبول وكرة السلة شغف الأمريكيين، غير أنه تعلّق بالكرة التي تتدحرج على العشب.

صقل الفتى الأبيض أدواته الأولى عبر برنامج تينيسي للتطوير الأولمبي الذي خاض ببطولاته الإقليمية مواجهات أمام منتخبات تكساس وفلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية، ثم انتقل إلى سانت لويس بولاية ميزوري ملتحقًا بجامعتها وفريقها «بيليكنز» بين 1995 و1999 لاعب وسط أساسيًا طوال 4 مواسم، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الوحيدة 2000 مع نادي سينسيناتي ريفرهوكس مشاركًا في 10 مباريات سجّل فيها هدفين، ثم أسدل الستار مبكرًا على مشواره لاعبًا.

عند تلك المحطة دخل بوب وارمنج حياته، المدرب الذي أعاد بعث برنامج جامعة كرايتون 1990، إذ التقط موهبته في الإدارة ودعاه إلى جهازه الفني 2001.

أمضى 9 أعوام مساعدًا في كرايتون، ثم محطة قصيرة بجامعة ولاية بنسلفانيا 2011، قبل أن يُكلَّف بمهمة تأسيسية حين عيّنته جامعة نبراسكا-أوماها أول مدرب في تاريخ برنامجها، فبنى فريقًا من الصفر في أسابيع معدودة وقاده حتى ألقاب دوري سوميت ومشاركات في بطولة الرابطة الوطنية للجامعات متوّجًا بلقب المؤتمر 2017، ثم انتقل 2018 إلى ريال سولت ليك مساعدًا في ريال موناركس ومديرًا للكشافة في أكاديميته.

ومنها إلى فصل جديد مع نادي يونيون أوماها الذي صار أول مدرب في تاريخه 2019، فأحرز لقب الدرجة الأولى الأمريكية 2021 ونال جائزة أفضل مدرب، وفي 2022 بلغ بفريقه الدور ربع النهائي لكأس أمريكا المفتوحة ليصير أول نادٍ من الدرجة الثالثة يصل إليه منذ 2013، قبل أن يستقيل في ديسمبر من العام ذاته ويتولى منصب مدير العمليات في نادي ممفيس 901.

وفي مارس 2026 جاء الفصل الأحدث، حين أعلنه الاتحاد البورتوريكي مدربًا للمنتخب الأول بمعاونة الأرجنتيني فيكتور لونتشوك، ليقوده في بطولة «فيفا» سيريز التجريبية التي استضافتها البلاد مارس الماضي بمشاركة جوام وساموا الأمريكية وجزر العذراء الأمريكية.

صباح، السبت، يخوض ميمز أول اختبار قوي أمام الأخضر السعودي على ملعب «كيو تو في أوستن» بولاية تكساس ضمن معسكر «الأخضر» التحضيري لمونديال 2026، في لقاء يفصل بين فريق يحتل المركز 156 عالميًا وآخر يستعد لمواجهة إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر في النهائيات.