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أستراليا.. حصة أخيرة

2026.06.05 | 03:14 pm
خاض لاعبو المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، الجمعة، حصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة سويسرا، السبت، في لقاء تجريبي، استعدادًا لمونديال 2026 (المركز الإعلامي ـ المنتخب الأسترالي) و(الفرنسية)
أستراليا.. حصة أخيرة

أستراليا.. حصة أخيرة

أستراليا.. حصة أخيرة

أستراليا.. حصة أخيرة