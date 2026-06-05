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أستراليا.. حصة أخيرة
2026.06.05 | 03:14 pm
خاض لاعبو المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، الجمعة، حصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة سويسرا، السبت، في لقاء تجريبي، استعدادًا لمونديال 2026 (المركز الإعلامي ـ المنتخب الأسترالي) و(الفرنسية)
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