جروسو ينفصل عن ساسولو

انفصل فابيو جروسو، مدرب فريق ساسولو الإيطالي الأول لكرة القدم، عن النادي، حسبما أوضحه الأخير عبر بيان صحافي.

وقال النادي الإيطالي في البيان الصحافي :«ساسولو توصل إلى اتفاق لإنهاء عقود مدرب الفريق الأول فابيو جروسو وأعضاء جهازه الفني».

وتولى جروسو صاحب الـ48 عامًا، تدريب ساسولو منذ يوليو 2024، حين كان الفريق في دوري الدرجة الثانية، ونجح في نهاية موسمه الأول بإعادته إلى دوري الأضواء.

وأنهى ساسولو الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر.

وكشفت الصحافة الإيطالية أخيرًا، عن اقتراب انتقال جروسو إلى فيورنتينا الذي عاش موسمًا متراجعًا تحت قيادة ستيفانو بيولي، ثم باولو فانولي، لكنه ضمن على الرغم من ذلك بقاءه في الدرجة الأولى، منهيًا «سيري آ» في المركز الخامس عشر.

وللمرة الأولى في مسيرته، يتولى جروسو، اللاعب السابق في باليرمو، والإنتر، ويوفنتوس، قيادة أحد الفرق الكبيرة في الدوري الإيطالي، إذ أن تجربته الوحيدة مع نادٍ من الصف الأول كانت في ليون الفرنسي، لكنها لم تدم سوى ثلاثة أشهر بين سبتمبر ونوفمبر 2023.

وأقيل من ليون بعد سبع مباريات فقط «فوز واحد»، في مشوار تخلله تعرضه لإصابة في الوجه خلال الاعتداء على حافلة فريقه قبل الوصول إلى ملعب «فيلودروم» لمواجهة مرسيليا، ونُقل إلى المستشفى قبل أن تلغى المباراة.

وكما جرت العادة في إيطاليا، تشهد فترة ما بين الموسمين نشاطًا واسعًا على مقاعد المدربين، وإلى جانب ساسولو، وربما فيورنتينا، غيّر أو سيغيّر كلٌ من بولونيا ونابولي، وميلان، ولاتسيو مدربيهم، مع احتمال أن يطال التغيير أتالانتا أيضًا.