خلل تقني يمنح تذاكر المونديال مجانا

تمكن عدد من المشجعين من الحصول على تذاكر مجانية لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، نتيجة خلل تقني في موقع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

وطلب «فيفا» من المستفيدين دفع المبالغ المستحقة للتذاكر، حسبما صرح به مسؤولٌ في الاتحاد، الجمعة.

وأصدر الاتحاد الدولي للعبة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يؤكد فيفا أن نحو 60 مشجعًا من مشجعي كأس العالم 2026 تلقوا رسالة يوم الأربعاء 3 يونيو الجاري، بشأن تذاكر تم منحها لهم مجانًا نتيجة خطأ في عملية الدفع».

وأضاف «فيفا»: «نُعرب عن أسفنا لهذا الخطأ وأيّ إزعاج قد يكون تسبب به، التذاكر التي طلبها هؤلاء المشجعين لا تزال محجوزة، وقد تم دعوة المشجعين المتضررين لاستكمال سداد المبلغ المستحق».

وأفادت تقارير صحافية أنه أمام المشجعين سبعة أيام لإتمام عملية الدفع وإلا سيفقدون مقاعدهم.

يُذكر أن بطولة كأس العالم 2026، تنطلق منافساتها في أمريكا، والمكسيك، وكندا، الخميس المقبل.