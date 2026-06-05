أوروبي جديد يقود الفتح

تعلن إدارة نادي الفتح عن هوية مدرب فريقها الأول لكرة القدم الجديد خلال اليومين المقبلين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه أن الإدارة الفتحاوية اقتربت من التعاقد مع مدرب أوروبي لم يسبق له العمل في الدوري السعودي.

من جانبه، نفى لـ«الرياضية» محمد الضيف، مدير الاتصال والإعلام بنادي الفتح، جميع الأنباء المتداولة بشأن التفاوض مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري.

وكان نادي الخليج تعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفتح، في الموسم الماضي، لقيادة فريقه حتى صيف 2028.

وقاد جوميز الفتح إلى البقاء على صعيد الدوري الموسم قبل الماضي، وأنهى الموسم الأخير في المركز الـ 11، برصيد 37 نقطة.