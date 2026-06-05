إيراولا مخاطبا عشاق ليفربول: لا أعدكم بالنجاح

اعترف الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم الجديد، أنه لا يستطيع ضمان النجاح، مع إدراكه ما ينتظره الجميع منه، مشددًا على استعداده لتحدي الفوز بالألقاب.

وقال إيراولا للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، الجمعة: «أعتقد أن ليفربول يمنحني فرصة تدريب أفضل اللاعبين، وأفضل اللاعبين يمنحونك فرصة المنافسة على الألقاب، والفوز بها. لا يوجد عرض أفضل من هذا، بالطبع، عندما تصل إلى أيّ مكان، لا يمكنك أن تعد بكل شيء. لكن من الصحيح أني أفهم تمامًا ما ينتظرني وما هو متوقع مني. أنا مستعد للتحدي».

وأضاف المدرب الإسباني: «في البداية، عندما تصل إلى أي نادٍ، أعتقد أنك بحاجة إلى إثبات نفسك قليلًا. يتعين عليك أن تستحق الانتماء إليه، أرغب في أن أفعل ذلك بأسرع وقت ممكن لأحتفل مع الجماهير، وأكون جزءًا لا يتجزأ من تلك الاحتفالات، هذا الأمر مهم جدًا للجميع. كرة القدم مليئة بالمشاعر، وأنا أدرك أنها شرف ومسؤولية كبيرة، لأن هؤلاء الناس يريدون أن يتم تمثيلهم بالشكل اللائق، أتمنى من جانبي ومن اللاعبين أن يتفاعل هؤلاء الأشخاص مع كرة القدم وقيم الفريق. كل ما أستطيع قوله هو أني أريد أن أستحق أن أكون واحدًا منكم لنستمتع بكل هذا معًا».

ووقع إيراولا، صاحب الـ 43 عامًا، عقدًا لمدة عامين، بما يتماشى مع نهجه في العمل مع أنديته السابقة، حيث كان يفضل أيضًا عدم توقيع عقود طويلة الأمد.

ودرست إدارة ليفربول خيارات أخرى، ولكن إيراولا برز خيارًا رئيسًا، بعد الإقالة المفاجئة للهولندي أرني سلوت، السبت الماضي.

وسارع النادي الإنجليزي لإتمام التعاقد مع مدرب بورنموث الإنجليزي السابق، الذي كان قد أجرى مفاوضات أيضًا مع أندية كريستال بالاس الإنجليزي، وباير ليفركوزن الألماني، وميلان الإيطالي.

ويرى ليفربول أن المدرب الإسباني يمتلك المؤهلات اللازمة لإعادة الفريق إلى أسلوب لعب أكثر شراسة وحماسًا، وهو الأسلوب الذي افتقده تحت قيادة سلوت، الذي لم يفز سوى بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الثاني فقط للنادي في غضون 30 عامًا، خلال موسمه الأول مع الفريق.

وحظي أسلوب إيراولا بإشادة واسعة، وجاء إنهاء بورنموث للموسم الماضي في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ضمن مشاركتهم الأولى في البطولات الأوروبية، ليثبت فعالية أساليبه.

وكان هذا النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز أحد العوامل التي أخذها ليفربول في الاعتبار، بعد أن تعاقد سابق مع سلوت من الدوري الهولندي دون أيّ خبرة سابقة في الكرة الإنجليزية.

ووصل المدرب إلى ميرسيسايد على متن طائرة خاصة من موطنه في مدينة سان سيباستيان، حيث زار مجمع تدريب «أيه إكس أيه» التابع لليفربول وملعب «أنفيلد» قبل أن يعود على متن الطائرة ذاتها، في وقت متأخر من بعد الظهر.

وأشارت صحف إنجليزية إلى رغبة إيراولا باصطحاب مساعديه تومي إلفيك، وشون كوبر، والمحلل توم ويبر، وبابلو دي لا توري، مدرب اللياقة البدنية، معه إلى النادي، فيما يبحث ليفربول حاليًا خيارات تشكيل الجهاز الفني.