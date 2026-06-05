إنتر ميلان يفعل بند إعادة شراء ستانكوفيتش

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، الجمعة، تفعيله بند إعادة شراء ألكسندر ستانكوفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من نادي كلوب بروج البلجيكي، بعدما وقع الصربي على عقد يمتد خمسة أعوام.

ويعد ألكسندر، صاحب الـ20 عامًا، نجل ديان ستانكوفيتش، الذي قضى ما يقرب من عشرة أعوام في ميلان، وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بالثلاثية «الدوري الإيطالي والكأس ودوري أبطال أوروبا» في 2010 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق آنذاك.

وتدرج ألكسندر ستانكوفيتش في فرق الناشئين بإنتر، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول قبل خروجه معارًا لفريق لوزيرن السويسري عام 2024، وانتقل لبروج في الموسم التالي، بعقد طويل الأمد، ولكن إنتر فعل بند إعادة الشراء في أول فرصة.

وكشفت تقارير صحافية إيطالية، على أن إنتر ميلان باع ستانكوفيتش لبروج مقابل 10 مليون يورو، مع خيار إعادة شراؤه مقابل 23 مليون يورو، في 2026، وبرقم أعلى يصل إلى 25 مليون يورو.

وكان ستانكوفيتش، لاعب خط الوسط الدفاعي، حاضرًا باستمرار مع فريق بروج في الموسم الماضي، وسجل تسعة أهداف، ونفذ خمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري البلجيكي لهذا العام، إضافة إلى مشاركته في ثماني مباريات مع المنتخب الصربي، محرزًا خلالها هدفًا وحيد.