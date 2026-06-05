لاعب العام.. 3 أرسناليين يتنافسون على الجائزة

يتنافس ديكلان رايس، وجابرييل، وديفيد رايا، ثلاثي فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، للحصول على جائزة لاعب العام في إنجلترا، المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم للمحترفين.

وضمت قائمة المرشحين أيضًا كلًا من البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، والنرويجي إرلينج هالاند، والفرنسي ريان شرقي، ثنائي فريق مانشستر سيتي.

وفاز فرنانديز، صاحب لـ31 عامًا، مايو الماضي، بجائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم البريطانيين، التي غالبًا ما تعد هذه الجائزة مؤشرًا على المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم للمحترفين.

وحقق لاعب الوسط البرتغالي رقمًا قياسيًا بتقديمه 21 تمريرة حاسمة لزملائه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الماضي، ليساعد مانشستر يونايتد في إنهاء الموسم بالمركز الثالث في ترتيب المسابقة العريقة.

وكان كل من رايس، الذي يلعب في خط الوسط، والمدافع جابرييل، ورايا، حارس المرمى، من العناصر الأساسية في صفوف أرسنال، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عامًا.

من جانبه، أحرز هالاند 27 هدفًا لمانشستر سيتي، ليحصل على جائزة الحذاء الذهبي، بينما قدم شرقي موسمًا أول ناجحًا مع الفريق السماوي في الدوري الممتاز.

وكان النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول السابق، حصل على الجائزة العام الماضي، بعد تسجيله 29 هدفًا ليقود الفريق الأحمر للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر تكريم الفائزين 25 أغسطس المقبل، في حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين السنوي الثالث والخمسين في مانشستر.

يُذكر أن تم ترشيح شرقي لجائزة أفضل لاعب شاب لهذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين، إلى جانب نيكو أورايلي، زميله في مانشستر سيتي، الذي نال جائزة أفضل شاب بالدوري الإنجليزي الممتاز أخيرًا، إضافة إلى عدّ كوبي ماينو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وإيلي جونيور كروبي، مهاجم بورنموث، من بين المرشحين أيضًا لنيل جائزة أفضل لاعب شاب.