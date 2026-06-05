النصر.. اجتماع يحدد مصير المهيدب

يعقد إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر الأسبق، خلال الأيام القليلة المقبلة، اجتماعًا مهمًا مع البرتغالي جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، وسيماو كوتينيو، المدير الرياضي، ولويس بارافيتا، عضو مجلس إدارة الشركة، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاجتماع سيناقش فيه المهيدب توزيع الصلاحيات المتعلقة بملف كرة القدم، وآلية اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة، في ظل رغبته برئاسة نادي النصر الموسم المقبل.

وبيّنت المصادر أن المهيدب يحظى بقبول مبدئي من المسؤولين البرتغاليين داخل النادي، كما يحظى بدعم شخصيات نصراوية بارزة يتقدمها سعود آل سويلم، الرئيس السابق للنادي العاصمي، إلى جانب شخصيات نصراوية مؤثرة أخرى.

وأكدت المصادر أن نتائج الاجتماع ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد موقف المهيدب من الترشح للرئاسة، وسيقدم الرئيس الشاب خلال الاجتماع تعهدات بدعم مالي كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع توفير الموارد اللازمة لإتمام الصفقات التي يستهدفها الفريق المسؤول عن إدارة ملف كرة القدم بالنادي.

وسبق للمهيدب رئاسة النصر قبل عبد الله الماجد، الرئيس الحالي، الذي سيغادر منصبه عقب نهاية الدورة التشريعية لمجلس الشركة نهاية يونيو الجاري، واستقال حينها من الرئاسة آنذاك اعتراضًا على وجود إدارتين للنصر، ما وصفه بالأمر الخاطئ، وفق حديثه عبر حسابه في منصة «إكس».

وكان النصر تُوِّج أخيرًا بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جيسوس.