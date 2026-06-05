أكتوبر المقبل.. إطلاق لعبة «No Rest for the Wicked»

أعلن استديو «Moon Studios» الجمعة، عن موعد إطلاق النسخة الكاملة رقم 1.0 من لعبة «No Rest for the Wicked»، خلال أكتوبر المقبل.

وأكد مطورو اللعبة عبر بيان صحافي أن الإصدار النهائي من المنتظر أن يقدم قفزة كبيرة في حجم المحتوى، إذ سيتجاوز 100 ساعة لعب مدعومة بالقصة الكاملة، بعد إضافة أكثر من 15 منطقة جديدة مصممة يدويًا بالكامل للاستكشاف، بجانب ترقية شاملة لأنظمة القتال، وفئات الشخصيات، والمواجهات الملحمية.

وتختص اللعبة بتقمص الأدوار والحركة «ARPG» بأسلوب ألعاب «السولز»، مقدمة منظورًا علويًا «Isometric»، وعالمًا داكنًا مليئًا بالتحديات، وتدور أحداثها في جزيرة «إيزولا ساكرا» التي يجتاحها وباء يُدعى «الطاعون».

ويعتمد القتال في لعبة «No Rest for the Wicked» على التخطيط، الحذر، والتوقيت الاستراتيجي بدلًا من الضغط العشوائي، بجانب إتاحة إمكانية صيد الموارد، وبناء وتطوير البلدات، وصناعة الأسلحة والدروع الخاصة.

تتوفر اللعبة عبر منصة «PlayStation 5» والحاسب الشخصي «PC».