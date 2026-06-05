أنشيلوتي: الرنين يحدد عودة نيمار.. وخطة جديدة أمام مصر

يستأنف النجم البرازيلي نيمار، الذي يتعافى من إصابة في ربلة الساق، تدريباته الجماعية مع منتخب بلاده استعدادًا لكأس العالم 2026 الأسبوع المقبل، قبل أيام معدودة من انطلاق النهائيات المقررة بين 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وفي وقت يستعد فيه المنتخب البرازيلي، حامل اللقب خمس مرات، لافتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب في 14 يونيو، كانت مشاركة نيمار «34 عامًا» موضع شك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مايو الماضي.

وأوضح الاتحاد البرازيلي للعبة أن نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب بـ 79 هدفًا، سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي، الإثنين.

ولم يشارك مهاجم سانتوس مع المنتخب البرازيلي منذ عام 2023 بسبب مشكلات بدنية وإصابات متكررة.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي في ولاية نيوجيرزي الأمريكية، حيث ينظم المنتخب معسكرًا استعداديًا للمونديال: «يؤدي نيمار عملًا فرديًا ممتازًا. سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فسينضم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل».

من جهة أخرى، أشار أنشيلوتي إلى مشاركة إيجور تياجو ولوكاس باكيتا أساسيين مع في المباراة التجريبية، السبت، أمام المنتخب المصري على ملعب «هانتينجتون بانك فيلد»، في كليفلاند.

ويهدف المدرب إلى اختبار «خيار بديل جديد» في آخر مباراة تجريبية يخوضها الـ«سيليساو» قبل مواجهته الأولى في كأس العالم.

وقال أنشيلوتي: «هذه المباراة الأخيرة لاختبار الأمور.. باكيتا لاعب مهم بالنسبة لنا لأنه يمتلك خصائص مختلفة عن باقي لاعبي خط الوسط. أريد اختباره وتياجو في مباراة مصر. أعتقد أن خطة اللعب بأربعة مهاجمين راسخة تمامًا. أريد تجربة خيار جديد في هذه المباراة الأخيرة».

كما أكّد أنشيلوتي مشاركة دوجلاس سانتوس، الظهير الأيسر، ضمن التشكيلة الأساسية، فيما سيشرك الحارس ويفرتون في الشوط الثاني.

مع وجود تشكيلة من اللاعبين في حالات بدنية مختلفة، بعضهم تعافى أخيرًا من الإصابة والبعض الآخر أنهى الموسم للتو أو تراكمت لديه فترة أطول من عدم النشاط قبل الانضمام إلى المنتخب، يولي الجهاز التدريبي اهتمامًا كبيرًا لإدارتهم.

وأضاف المدرب: «غدًا، لدينا 11 تغييرًا، وسأستغل هذه التغييرات في الشوط الثاني. قد يحتاج بعض اللاعبين العائدين من إصابات سابقة، مثل رافينيا وبرونو، إلى مزيد من الوقت للعب، لكن الجميع سيشارك».

كما كشف أنشيلوتي عن إمكانية إراحة جابرييل ماجالهايس، قلب الدفاع، بعد مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا مع أرسنال.