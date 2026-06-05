روبرتسون يعزز دفاع توتنام

عزز نادي توتنام الإنجليزي صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالدولي الإسكتلندي أندي روبرتسون، مدافع ليفربول السابق، الذي أمضى تسعة أعوام في أنفيلد.

وسينضم روبرتسون رسميًا إلى توتنام، الذي أفلت من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز في الأول من يوليو المقبل بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وكان اللاعب، البالغ 32 عامًا، اقترب من مغادرة «أنفيلد» إلى توتنام في يناير، لكن ليفربول أوقف الصفقة في نهاية المطاف بعدما فشل في إنهاء إعارة اليوناني كوستاس تسيميكاس إلى روما الإيطالي.

وجاء تعيين الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدربًا لتوتنام بعد تلك المحاولة الفاشلة لضم روبرتسون، إلا أنه مُنح الضوء الأخضر لضم الظهير الأيسر إلى نادي شمال لندن.

وقال دي تزيربي في بيان صحافي الجمعة: «أندي لاعب أعجبت به لأعوام عديدة، وسيجلب إلى فريقنا جودة فنية مميزة، وخبرة، وقيادة، وذهنية صحيحة».

وأضاف: «أثبت نفسه فائزًا على أعلى مستوى لفترة طويلة، ويمكن أن يكون لاعبًا مؤثرًا جدًا لنا، داخل الملعب وخارجه».

وسينصب تركيز روبرتسون حاليًا على قيادة إسكتلندا في كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل، قبل أن يلتحق بفريقه الجديد استعدادًا لانطلاق الموسم المحلي في أغسطس.

وقال روبرتسون في رسالة مصورة من معسكر المنتخب: «أنا حاليًا في أمريكا أستعد لكأس العالم، لكني أردت فقط أن أبعث لكم رسالة سريعة لأقول إني أتطلع بفارغ الصبر للعب معكم».

وسيتنافس روبرتسون مع الإيطالي ديستيني أودوجي على مركز الظهير الأيسر في التشكيلة الأساسية لدي تزيربي.

وقال الدنماركي يوهان لانجه، المدير الرياضي: «أولًا وقبل كل شيء، هو ظهير أيسر مميز، أحد أفضل من لعبوا في هذا المركز في تاريخ الدوري الممتاز، وشخص سيُحسّن من مستوى تشكيلتنا».

وفاز روبرتسون بلقب الدوري الممتاز مرتين، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الاتحاد مرة واحدة خلال فترته الناجحة مع ليفربول. وكان ضمن التشكيلة التي تُوجت بلقب دوري أبطال أوروبا 2019.