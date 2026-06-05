قبل الطرح.. فيديو يستعرض أساليب «The Lost Wild»

استعرضت شركة «Annapurna Interactive»، الجمعة، فيديو مطولًا خاصًا بلعبة «The Lost Wild»، كُشف خلاله عن ملامح أسلوب اللعب، وآليات النجاة، التي تعتمد على الهروب ومراوغة الديناصورات المفترسة، وذلك قبل الطرح في الأسواق المُقرر في 2027.

ووفقًا للمطورين، صُممت اللعبة بمنظور الشخص الأول، وتركز على تقديم تجربة رعب سينمائية، إذ يتعين على اللاعب استخدام الذكاء والتسلل والبيئة المحيطة للبقاء على قيد الحياة ضد كائنات ذات ذكاء اصطناعي متطور يحاكي سلوك الحيوانات الحقيقية.

ويكمن الهدف الأساسي من اللعبة هو بقاء اللاعب على قيد الحياة، عبر تفادي الحيوانات الضخمة، وحل الأسرار الغامضة في قلب جزيرة منعزلة.

وتتوفر لعبة «The Lost Wild» على أجهزة « PlayStation5» و«PC» عبر منصة «Steam»، إضافة إلى طرح نسخة منها بعد الإطلاق على جهاز «Xbox».