تجارب موناكو الحرة.. لوكلير يتفوق

تفوق شارل لوكلير على أرضه وأمام جماهيره على زميله البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في حين استعاد فريقهما فيراري توهجه في الفترة الأولى للتجارب الحرة لسباق جائزة موناكو الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا 1، الجمعة.

وتقدّم سائقا فيراري بفارق نصف ثانية على ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، بطل العالم أربع مرات، صاحب المركز الثالث.

وحلّ ثنائي مرسيدس الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر ترتيب السائقين، ووصيفه البريطاني جورج راسل في المركزين الرابع والخامس تواليًا.

ووصل البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، بطل العالم، إلى المركز السادس، من دون أن يقارع أصحاب مراكز الصدارة، متقدمًا على الألماني نيكو هولكنبرج، سائق أودي، وزميله الأسترالي أوسكار بياستري في عطلة نهاية الأسبوع، التي يحتفل فيها الفريق بخوضه سباقه الرقم 1000 في البطولة العالمية، والبرازيلي جابرييل بورتوليتو، السائق الآخر في أودي.

واحتل الفرنسي بيار جاسلي «ألبين» المركز العاشر خلال فترة تجارب مثيرة شهدت توقفين بسبب إشهار الأعلام الحمراء، حيث تعرّف السائقون على التحديات الفريدة لقيادة سيارات الفورمولا 1 الهجينة الجديدة على حلبة شوارع كلاسيكية محاطة بالحواجز.

وكانت بداية عطلة نهاية الأسبوع شبه مثالية لكل من فيراري ولوكلير، الذي بات ثاني سائق من موناكو يفوز بسباق بلاده عندما احتل المركز الأول في عام 2024، مُبررًا التوقعات التي تشير إلى أن «الحصان الجامح» الأوفر حظًا لإنهاء سلسلة طويلة من عدم الفوز منذ جائزة المكسيك الكبرى قبل عامين.

وانطلقت التجارب تحت أشعة الشمس الساطعة، حيث خرج لوكلير إلى الحلبة مبكرًا، لكنه انزلق وانحرف عن المسار في لفته الأولى، ثم استعاد توازنه ليلاحق أسرع لفة سجلها زميله في الفريق على الحلبة بعد هطول أمطار الليلة الماضية.

وجهزت معظم الفرق سياراتها بأجنحة خلفية خاصة بسباق موناكو فقط، أو ما يُعرف بـ«الجنيحات»، لزيادة قوة الجرّ على حلبة الشوارع الضيقة والمتعرجة، التي لا ترحم، لكن سيارة فيراري فرضت سرعتها عندما حقق لوكلير لفة نظيفة ليتجاوز هاميلتون.