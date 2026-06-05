مونديال 2026..«فيفا» يعوض الأندية بـ 250 مليونا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح الأندية التي تتيح للاعبيها الدوليين المشاركة في كأس العالم 2026 مبلغًا أدنى قدره خمسة آلاف دولار عن كل لاعب وعن كل يوم.

وأوضح الاتحاد في بيانه، الجمعة، أن هذا الحد الأدنى سيُضاف إليه مبلغ آخر يُحتسب وفقًا لـ«إدراج اللاعب في ورقة المباراة ومدة مشاركته»، على أن يتم الإعلان عن القيمة النهائية للتعويضات بعد انتهاء البطولة.

وكان «فيفا» أعلن في سبتمبر الماضي زيادة بنسبة 70 % في إجمالي المبالغ المخصصة للأندية مقارنة بكأس العالم 2022 لترتفع القيمة الإجمالية إلى 355 مليون دولار.

ومن هذا المبلغ، ستخصص 100 مليون للمرة الأولى لتعويض الأندية عن فترة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بمعدل يقارب 2360 دولارًا عن كل لاعب في كل مباراة، وذلك للأندية التي سمحت للاعبيها الدوليين بالمشاركة في 905 مباريات تصفيات.

أما النهائيات فستستحوذ على 250 مليونًا إضافية، في حين سيُحتفظ بالمبلغ المتبقي وقدره خمسة ملايين كاحتياطي، على أن يُخصص لاحقًا لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عالميًا، وفق اتفاق بين «فيفا» ورابطة الأندية الأوروبية.

وستُجرى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وستكون النسخة الأولى التي تضم 48 منتخبًا، ما سيرفع عدد المباريات من 64 إلى 104.

ويتوقع «فيفا» أن تبلغ إيراداته خلال الدورة المالية 2023ـ2026 نحو 13 مليار دولار، بزيادة قدرها 72% مقارنة بالدورة السابقة. أما في 2026 وحده، فينتظر الاتحاد تحقيق إيرادات تصل إلى 8.9 مليار.