الكويت تفرض التعادل على تايلاند

فرض المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم التعادل على مضيفه التايلاندي 2ـ2 في مباراة تجريبية على ملعب «ترو بي جي» بالعاصمة بانكوك، ضمن تحضيرات «الأزرق» لخوض بطولتي «خليجي 27» وكأس آسيا 2027 المقررتين في السعودية.

وافتتح المنتخب التايلاندي التسجيل عبر المهاجم سيكسان راتري، الذي اخترق الدفاع، وسدد في الزاوية اليمنى للحارس خالد الرشيدي «43».

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، ضاعف كريتسادا كامان النتيجة لأصحاب الأرض بتسديدة قوية بعيدة المدى «45+4».

ودخلت الكويت، بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا، الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف، ليقلص يوسف ماجد الفارق برأسية إثر عرضية من ناصر فالح «48».

وشهدت الدقيقة 51 إلغاء هدف تعادل للكويت سجله التايلاندي أنانوتا تشوك بالخطأ في مرماه، بداعي التسلل على يوسف ناصر.

وواصلت الكويت أفضليتها، حيث ردت العارضة ركلة حرة مباشرة ليوسف ناصر «61»، قبل أن ينجح البديل عيد الرشيدي في إدراك التعادل، مستغلًا كرة مرتدة من الحارس التايلاندي باتيوات خاماي بعد تسديدة محمد دحام «69».

وشهد اللقاء المشاركة الدولية الأولى للاعب الشاب عبد الله القرزعي «60»، الذي قدم أداء لافتًا في وسط الملعب.

وفي الدقائق الأخيرة، تألق الحارس الرشيدي في التصدي لعدة محاولات تايلاندية، ليحافظ على نتيجة التعادل وسط أجواء اتسمت بالندية والخشونة من جانب أصحاب الأرض.

وتلعب الكويت في «خليجي 27» المقررة في سبتمبر المقبل ضمن المجموعة الأولى التي تضم السعودية وعمان والعراق. كما أوقعتها قرعة كأس آسيا 2027 في يناير بالمجموعة الأولى أيضًا إلى جانب السعودية وعمان وفلسطين.