عمان تخسر تجريبية إندونيسيا بثلاثية

تغلب المنتخب الإندونيسي الأول لكرة القدم على نظيره العماني بثلاثية نظيفة، الجمعة، في مباراة تجريبية بالعاصمة جاكرتا.

وتقدمت إندونيسيا بهدف سجَّله جاستن هوبنر «13»، وأضاف أول روميني الهدف الثاني «27». وكانت عمان قريبة من تقليص الفارق لكن حاتم الروشدي أهدر ركلة جزاء «38»، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. وفي الشوط الثاني، سجَّلت إندونيسيا الهدف الثالث عن طريق راجنار أوراتمانجوين «56».

وتستعد عمان لخوض منافسات بطولة «خليجي 27»، المقررة في السعودية خلال سبتمبر المقبل، بعدما أوقعتها القرعة في المجموعة الأقوى التي تضم إلى جانبها السعودية والعراق والكويت.

كما تواصل عمان استعداداتها للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2027 المقررة في السعودية أيضًا مطلع يناير المقبل، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وفلسطين والكويت.