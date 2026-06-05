القادسية يحافظ على الصالح

جددت إدارة نادي القادسية عقد زكي الصالح، المدير التنفيذي لكرة القدم، ليستمر ضمن الهيكل الإداري للنادي في الموسم المقبل، وفق ما كشفت عنه مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويأتي قرار التجديد امتدادًا لسياسة الاستقرار الإداري، التي ينتهجها القادسية، استعدادًا للموسم الجديد، فيما لم تكشف المصادر عن مدة العقد الجديد، الذي وقعه الصالح مع النادي.

وكان القادسية تعاقد مع الصالح في 12 أغسطس 2023.

ويُعد الصالح من الكفاءات الإدارية في كرة القدم السعودية، إذ بدأ مسيرته مديرًا للكرة في الاتفاق بين عامي 2004 و2009، قبل أن ينتقل إلى المنتخب السعودي الأول مديرًا للكرة خلال الفترة من 2013 حتى 2018، وهي المرحلة التي شهدت تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

كما تولى منصب المدير التنفيذي لكرة القدم في الأهلي عام 2019، قبل أن ينتقل إلى التعاون عام 2021، ثم يحط رحاله في القادسية صيف 2023.