توني ورفاقه يختبرون التحضيرات أمام نيوزيلندا

يخوض المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم مواجهة تجريبية أمام نظيره النيوزيلندي في فلوريدا، السبت ضمن تحضيراتهما لكأس العالم 2026.

وتشكل المباراة محطة مهمة للألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، في تحضيراته للمونديال، إذ ينتظر أن يمنح خلالها الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين وبينهم إيفان توني مهاجم الفريق الأهلاوي بهدف الوقوف على جاهزيتهم.

ويختتم منتخب «الأسود الثلاثة» مبارياته التجريبية ضد كوستاريكا، الأربعاء قبل الانتقال إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة كانساس سيتي في 13 يونيو الجاري.

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بلقاء كرواتيا في الـ 17 من الشهر الجاري ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12، وبعدها يواجه غانا في الـ 23، ومن ثم يلاقي بنما في 27 من الشهر ذاته.

في المقابل، يشارك المنتخب النيوزيلندي في المونديال ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر وإيران.