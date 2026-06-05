الدوري الماسي.. لايلز يكسب 100م وميلسيا تخسر الـ200

فاز العداء الأولمبي الأمريكي نوح لايلز بسباق 100 متر بزمن قدره 9.88 ثانية في لقاء روما ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية، فيما تعرضت مواطنته ميليسا جيفرسون وودن لخسارة في مستهل مشاركاتها في سباق 200م.

وتفوّق لايلز، بطل أولمبياد 2024 في سباق 100م وبطل العالم أربع مرات في 200م، على الكاميروني إيمانويل إيسيمي «9.94 ث» والبوتسواني ليتسيل تيبوجو «9.95 ث».

وحلّ الإيطالي مارسيل جاكوبس، بطل أولمبياد 2021 في سباق 100 م، في المركز الخامس بوقت قدره 9.99 ث.

وسجّل لايلز صاحبة الـ 28 عامًا في أول مشاركة له في سباق 100 م العام الجاري قبل أسبوعين في طوكيو، توقيتًا بلغ 9.95 ثانية.

وبخلاف مواطنها، استهلت ميليسا، المتوجة بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم في طوكيو 2025، موسمها في سباق 200 م بخسارة بعدما حلت ثانية بزمن قدره 22.17 ثانية.

وتفوقت جوليان ألفريد من جزيرة سانت لوسيا، الحائزة على الميدالية الفضية الأولمبية في السباق نفسه عام 2024، على العداءة الأمريكية بعدما سجلت 21.93 ثانية «مع رياح بلغت سرعتها +1.3 م/ث».

وتحمل ألفريد أفضل توقيت في 200 م للعام الجاري «21.86 ث».

وكان المركز الثالث من نصيب الأمريكية أنافيا باتل «22.39 ث».

وأحدثت جيفرسون وودن، ابنة الـ 25 عامًا، ضجة كبيرة في بطولة العالم الأخيرة في طوكيو بفوزها بثلاث ذهبيات في سباقات 100م «10.61 ث»، ما جعلها رابع أسرع عداءة في التاريخ، و200م «21.68 ث»، وسباق التتابع أربع مرات 100م.