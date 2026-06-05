«الليجا» تمنح يامال جائزة الأفضل

تُوِّج لامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي للمرة الأولى في مسيرته، ليخلف زميله البرازيلي رافينيا الذي نالها الموسم الماضي.

وتمنح رابطة الدوري الإسباني جوائزها منذ موسم 2008ـ2009، في فئات أفضل مدرب ولاعب في كل مركز من مراكز الدوري، وأفضل لاعب بشكل عام.

وتم اختيار الدولي الإسباني «18 عامًا» من قبل رابطة الدوري والراعي الرسمي «إي آي سبورتس»، بعدما أسهم في تتويج فريقه بالاحتفاظ باللقب.

وعلى الرغم من معاناته في النصف الأول من الموسم من آلام مستمرة في منطقة العانة، فقد لعب يامال دورًا محوريًّا في قيادة الهجوم الكاتالوني، معوضًا غيابات زميله البرازيلي المتكررة وتراجع مستوى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عبر لحظات حاسمة وأداء لافت.

وسجَّل اللاعب، الذي سيشارك في كأس العالم التي تنطلق الخميس، 16 هدفًا وقدَّم 12 تمريرة حاسمة في 28 مباراة بالدوري الإسباني، ليكون الأفضل في فريقه على صعيدي التسجيل والصناعة، مساهمًا بشكل مباشر في حسم اللقب.

وكان الجناح الشاب، الذي حلَّ ثانيًا في سباق الكرة الذهبية العام الماضي، عانى في الفترة الأخيرة من إصابة عضلية في الفخذ اليسرى في نهاية الموسم، في حين يُتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم كأس العالم المقبلة التي ستجرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو.

وهيمن لاعبو برشلونة على جوائز أفضل لاعب منذ إطلاقها بـ 12 من إجمالي 18، مقابل خمسة لريال مدريد واثنتين لأتلتيكو مدريد. ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حصولًا عليها بتسع مرات، منها خمسة تواليًا، فيما كان نصيب كريم بنزيما، مهاجم الريال السابق ومهاجم الهلال السعودي الحالي، جائزتين.