منظمو أولمبياد لوس أنجليس يدرسون المونديال

أوضح رينولد هوفر، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، أن منظمي الألعاب الأولمبية سيستخدمون مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها كفرصة تعلم مهمة في مجالات النقل والأمن وتنظيم تحركات الجماهير، وذلك أثناء التحضير لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية بعد عامين.

وتستضيف لوس أنجليس ثماني ‌مباريات في ‌كأس العالم على ​ملعب سوفي، ‌مما ⁠يمنح منظمي ​الأولمبياد اختبارًا ⁠عمليًا لكيفية تعامل المنطقة مع حدث رياضي عالمي كبير قبل انطلاق الألعاب الأولمبية والبارالمبية الأكبر بكثير في 2028.

وقال هوفر في مقابلة مع رويترز: «يمنحنا ذلك الفرصة للنظر في تنظيم وسائل النقل والاستعدادات الأمنية، وكيفية ⁠نقل المشجعين».

وأضاف: «بالنسبة لنا، يمكننا الاستفادة ‌من ذلك ‌وتوسيع نطاقه»، مشيرًا إلى الألعاب التي ​ستنظم عام 2028 ‌ستشمل 50 موقعًا مختلفًا، بمشاركة نحو 15000 ‌رياضي.

وأكد هوفر أن اللجنة المنظمة للألعاب طورت علاقة قوية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتتوقع الاستفادة من كأس العالم المقبلة بشكل مباشر ‌في التخطيط للأولمبياد.

جاءت هذه ⁠التعليقات بعد ⁠ثلاثة أيام من الاجتماعات بين اللجنة المنظمة لأولمبياد 2028، ولجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية في لوس أنجليس لمراجعة الاستعدادات.