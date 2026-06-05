خريجو «SBI»: هدفنا تطوير الجانب الإداري

احتفل معهد الأعمال الرياضية SBI في برشلونة الإسبانية، أخيرًا، بتخرج الدفعة الثالثة عشر من برنامج ماجستير إدارة أعمال كرة القدم، بمشاركة عدد من اللاعبين والمديرين التنفيذين وإداريي كرة القدم والرياضيين من عدة دول عربية وعالمية.

وتحدث لـ«الرياضية» عدد من الخريجين السعوديين عن تجربتهم، مؤكدين استفادتهم من البرنامج الدراسي من نواحي الإدارة الراضية في مجالات التسويق الرياضي وفنون الإدارة، إضافة إلى دورهم في تطبيق وعكس ما درسوه على واقع الكرة السعودية.

وقال سعود كريري الدولي السابق ومدير الكرة بنادي الهلال سابقًا: «لقد كانت رحلة مميزة واستفدنا الكثير، فكرة القدم تتطور يومًا عن يوم في كثير من المجالات خارج المستطيل الأخضر».

وأضاف: «لا بد من مواكبة هذا التطور المستمر وهنا أشكر طاقم التدريس على المحاضرات القيمة».

بدوره، تحدث محسن الرشيدي منسق المركز الإعلامي لنادي الفيحاء عن مشاركته قائلًا: «البرنامج ريادي ويوفر معرفة وتأسيس أكاديمي لكل من يرغب في تطوير قدراته في المجالات التي توفرها الدراسة».

ومن رابطة دوري المحترفين أكد موسى الشمري استفادتهم من البرنامج من ناحية الإدارة والتسويق الرياضي، مبينًا أنه وزملاؤه سيعملون على تطبيق الدراسة لتحقيق نقلة نوعية للكرة السعودية وبناء كفاءات سعودية للرابطة.

وقال: «فخورون بالنجاحات الكبيرة التي تحققها الرابطة ونحن هنا ثلاثة لاعبين، ونحمل مسؤولية الكرة السعودية».

أما عبد العزيز التويجري، رئيس نادي الرائد سابقًا، والذي حضر الحفل رفقة يزيد ابنه الحاصل على ماجستير معهد الأعمال الرياضية SBI، قال: «نستعد لمرحلة تملك الأندية بعد التخصيص، والآن ابني يستعد لهذه المرحلة من خلال الحصول على أعلى الشهادات في إدارة أندية كرة القدم وماجستير SBI أحدها».

وعن إمكانية عودته مرة أخرى إلى رأس الهرم في نادي الرائد، أجاب: «ربما أعود مستشارًا لابني يزيد في حالة رئاسته للنادي، أو تملكنا لأحد الأندية مستقبلًا».

وقال الحكم عبد الرحمن العمري أن ماجستير SBI يقدم نموذجًا لأي شخص يملك طموح في الأداء الرياضي».

وأضاف: «تطوير الجانب الإداري للحكام أمر في غاية الأهمية خلال المرحلة المقبلة، ولقد وثقنا هذه النجاحات حتى نفيد المؤسسات الرياضية في أي موقع كان».

ومن جانبه، أوضح يزيد النمر من منظمي الحفل أنهم سعداء بنجاح تنظيم الدورة وحفل التخرج، خاصةً أنه جاء خارج السعودية، وقال: «هذا أقل ما يمكن أن نقدمه للرياضة السعودية ومستمرون في دعم القطاع الرياضي».

يُذكر أن دراسة ماجستير إدارة أعمال كرة القدم باتت خيارًا مفضلًا، نظرًا لتركيزه العملي، وربطه بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات الواقعية داخل الأندية والمؤسسات الرياضية.

و«Sports Business Institute Barcelona» هو مؤسسة تعليمية وتدريبية خاصة رائدة تأسست عام 2012 في مدينة برشلونة، إسبانيا. تركز بشكل أساسي على تأهيل الكوادر والقيادات في صناعة كرة القدم وإدارتها التسويقية والتجارية، كما يحظى المعهد بشعبية واسعة جدًا بين اللاعبين المحترفين والإداريين في الشرق الأوسط والخليج لتطوير مسيرتهم المهنية بعد الاعتزال أو لدخول عالم الاستثمار الرياضي.