استبعاد صبرة من قائمة «النشامى»

استبعد الاتحاد الأردني لكرة القدم، الجمعة، اللاعب إبراهيم صبرة من قائمة المنتخب الأول المشارك في كأس العالم التي تنطلق بعد ستة أيام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح الاتحاد الأردني في منشور على حسابه بمنصة «إكس» أنه تم استبعاد مهاجم لوكوموتيفا زغرب الكرواتي من القائمة بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى أثناء التدريبات، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

ويحضر المنتخب الأردني، الذي تأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، ضمن المجموعة العاشرة مع الأرجنتين، حامل اللقب، والجزائر والنمسا.

ويستهل «النشامى» مبارياته في المونديال 17 يونيو الجاري بمواجهة منتخب النمسا.