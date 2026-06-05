الإصابة تهدد مشاركة لينارت مع ألمانيا

تعرض لينارت كارل، لاعب وسط المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، لإصابة خلال الحصة التدريبية الجمعة، ونقل إلى المستشفى، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه «المانشافات» لمواجهة نظيره الأمريكي السبت في آخر مباراة تجريبية له قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وشكل لاعب الوسط المهاجم، البالغ من العمر 18 عامًا، إضافة مفاجئة إلى تشكيلة المدرب يوليان ناجلسمان بعد صعوده السريع الموسم المنتهي مع بايرن ميونيخ الفائز بالثنائية المحلية، لكن مشاركته في كأس العالم تبدو الآن محل شك.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحافي قبل أمريكا: «ليني أصيب اليوم. علينا أن نرى ما طبيعة الإصابة. الأمر لا يبدو جيدًا.. سنذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات بالأشعة بهدوء».

وأضاف: «نحتاج إلى تشخيص الإصابة أولًا وسنبلغكم بما إذا كان بإمكاننا الاستمرار معه، وهو ما نتمناه، أم سنستدعي لاعبًا آخر».

ويضع المنتخب الألماني، الفائز باللقب أربع مرات، نصب عينه الفوز بالبطولة بعد خروجه المفاجئ من الدور الأول النسختين السابقتين عامي 2018 و2022.

ولم يحقق المنتخب أي نجاح دولي منذ فوزه بآخر لقب له في كأس العالم عبر نسخة البرازيل عام 2014 على حساب الأرجنتين.

وتلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة بكأس العالم، وتستهل مشوارها بمواجهة كوراساو في 14 يونيو، قبل ملاقاة كوت ديفوار والإكوادور.