زفيريف وكوبولي إلى نهائي رولان جاروس

أصبح الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني عالميًا في كرة التنس، على بُعد ​خطوة واحدة من تحقيق لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى بعدما تجاوز عقبة التشيكي ياكوب منشيك المصنف 26 بالفوز عليه 7-5 و6-2 و3-6 و6-3 ليتأهل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، الجمعة.

وقدم زفيريف صاحب الـ29 عامًا، الذي خسر ثلاث مباريات نهائية في البطولات الكبرى بينها نهائي رولان جاروس قبل عامين، ‌أداءً حاسمًا طوال مشواره ‌في باريس ليضرب موعدًا مع ​فلافيو ‌كوبولي ⁠المصنف ​العاشر الذي تأهل ⁠للنهائي بعد انسحاب مواطنه ماتيو أرنالدي من نصف النهائي بسبب إصابته بفيروس.

وقال زفيريف، الذي أصبح خامس لاعب حالي يبلغ نهائي رولان جاروس عدة مرات: «كنت أعلم أنه سيكون أصعب تحدٍ لي. نجحت في تحقيق الفوز لذلك أنا سعيد للغاية».

وتأهل فلافيو كوبولي ​إلى النهائي بعد انسحاب منافسه قبل النهائي، ومواطنه ماتيو أرنالدي، من المباراة بسبب ​إصابته ‌بفيروس.

وسيواجه ⁠كوبولي ​المصنف العاشر، ⁠منافسه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني في النهائي الأحد المقبل.

وقال أرنالدي للصحافيين: «لم يكن هذا ما أردت ⁠فعله، بدأت أشعر بوعكة ‌ليلة ‌أمس، ثم أثناء ​العشاء ‌بدأت أشعر بألم شديد ‌في معدتي، ثم استيقظت في الساعة 1 صباحًا وبدأت أتقيأ».

وأضاف: «لم أستطع النوم ‌على الإطلاق. في الساعة 6 أو 7 ⁠صباحًا، فاتصلنا بالطبيب في الغرفة وأعطاني بعض الأدوية.

وسيكون هذا أول نهائي ​لكوبولي في ​إحدى البطولات الأربع الكبرى».