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الحلم يقترب
2026.06.05 | 11:12 pm
اقترب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني عالميًّا في كرة التنس، خطوة مهمة من تحقيق حلمه بإحراز لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى بعدما تأهل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، الجمعة. (وكالات)
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