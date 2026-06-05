أندية أوروبية تطارد ديابي وميتاي

تلقت إدارة نادي الاتحاد استفسارات شفهية من عدة أندية أوروبية «إيطالية ـ فرنسية» بشأن الثنائي الفرنسي موسى ديابي والألباني ماريو ميتاي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلا أنها لم ترتقِ حتى الآن إلى مرحلة العروض الرسمية، وفق ما كشفت عنه مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن مسؤولي الاتحاد لا يمانعون مناقشة العروض الخاصة بالثنائي، شريطة أن تتضمن قيمة مالية تتناسب مع تطلعات النادي وتلبي متطلباته قبل اتخاذ أي قرار بشأن رحيلهما. ويبقى مصير ديابي وميتاي مفتوحًا على جميع الخيارات خلال الفترة المقبلة، انتظارًا لتحول الاتصالات الحالية إلى مفاوضات رسمية قد تحسم مستقبلهما مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد. وفي السياق نفسه أوضحت المصادر أن ملف التعاقدات الجديدة للاتحاد لن يشهد أي خطوات حاسمة قبل الاتفاق الرسمي مع مدرب الفريق الجديد.

وكان الاتحاد تعاقد مع ماريو ميتاي صيف 2024 لمدة 4 مواسم حتى 2028، فيما تعاقد مع الفرنسي ديابي في الصيف ذاته بعقد حتى 2029.