اتحاد القدم: تذاكر الجماهير السعودية للمبتعثين فقط

فتح الاتحاد السعودي لكرة القدم باب التسجيل للجماهير السعودية الراغبة في حضور مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026، عبر رابط إلكتروني، على أن يُغلق التسجيل عند الساعة الـ06:00 من مساء السبت. وكشف لـ«الرياضية» مصدر خاص عن أن حصة الجماهير السعودية تبلغ 1000 تذكرة فقط لكل مباراة، ما يجعل فرص الحصول عليها محدودة. واشترط الاتحاد أن يكون المتقدم مبتعثًا سعوديًا أو دارسًا على حسابه الخاص ومسجلًا لدى الملحقية الثقافية، إضافة إلى وجوده في مقر البعثة عند استلام التذكرة.

وأكد الاتحاد أن التسجيل لا يضمن الحصول على التذكرة، إذ يخضع التوزيع لتوفر العدد المتاح، فيما تُسلَّم التذاكر للمستفيد شخصيًا بعد إبراز الهوية الوطنية أو وثيقة رسمية معتمدة، دون السماح بالاستلام بالإنابة.