700 متسابق يحتفلون بيوم الدراجات الهوائية

احتفى الاتحاد السعودي للدرَّاجات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومؤسسة المسار الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للدرَّاجات UCI، باليوم العالمي للدرَّاجات الهوائية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة رسميًّا في 12 أبريل 2018 بوصفه يومًا عالميًّا للتوعية بالفوائد المتعددة لاستخدام الدرَّاجة الهوائية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شهد الاحتفاء تنظيم جولاتٍ للدرَّاجات الهوائية في ثلاث مدنٍ، هي الرياض، وجدة، وأبها بمشاركة أكثر من 700 لاعبٍ ولاعبةٍ، قطعوا مسافةً بلغت ستة كيلومتراتٍ في المسار الرياضي بحي حطين في الرياض، وحديقة الروضة في أبها، وواجهة روشن البحرية في جدة، إلى جانب تنظيم عددٍ من الفعاليات المصاحبة التي أسهمت في تعزيز الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني واتباع نمط حياةٍ صحي.

وتأتي هذه الجولة امتدادًا لجهود دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى زيادة نسبة ممارسي الرياضة، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني أنماط حياةٍ صحيةٍ تجعل الرياضة ممارسةً يوميةً مستدامةً، تسهم في المحافظة على الصحة العامة، والحد من الأمراض المزمنة، في مقدمتها السمنة وما يرتبط بها من أمراضٍ، منها السكري، وارتفاع ضغط الدم.

وتتواءم جهود الاتحاد السعودي للدرَّاجات مع أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة، وهو تمكين الفرد والأسرة والمجتمع من تبنِّي حياةٍ متوازنةٍ من خلال تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية فيها.