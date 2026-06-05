أبطال آسيا.. قبضة الخليج تنطلق بمواجهة الشارقة

يدشن فريق الخليج الأول لكرة اليد، السبت، مشاركته في منافسات النسخة الـ28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، التي تستضيفها الكويت، وذلك بمواجهة الشارقة الإماراتي.

وطبقًا لحساب النادي الشرقي على منصة «إكس»، أنهى الخليج تحضيراته للمواجهة، الجمعة، بمحاضرة فيديو قدَّمها اليوناني ديميتريس ديميترولاس، مدرب الفريق، كما انتهى الاجتماع الفني للبطولة بمشاركة الطاقم الإداري، الجمعة، ومن المقرر أن يظهر الخليج بقميصه المعتاد «الأصفر» وحارس المرمى باللون الأزرق.

ويشارك الخليج في البطولة بقائمة ضمت 21 لاعبًا وهم: «حسين المحسن، كريستيان، حسين الصياد، محمد حبيب، مجتبى آل سالم، مهدي آل سالم، مصطفى الحسن، حسن التريكي، محمد الطويل، عبد الله الحليلي، حسن آل إبراهيم، محمد المسكين، جواد جمال، علي آل إبراهيم، منصور السيهاني، عباس الصفار، ديمترو، علي المسكيم، ميثم أبو سرير، عبد الله السعدون وجانكو بروزوفيتش».

وتنطلق النسخة الجارية من البطولة بمشاركة سبعة أندية هي الكويت وبرقان الكويتيان، والدحيل والعربي القطريان، والشارقة الإماراتي، والنجمة البحريني، إضافة إلى الخليج، وتستمر حتى 15 يونيو الجاري.