أخضر 21 يكسب تونس في «تولون»

كسب المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم نظيره التونسي بنتيجة 3ـ1، في المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية «تولون» في فرنسا.

وأنهى «أخضر 21» الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه تركي الغميل في الدقيقة «20»، وفي الشوط الثاني أضاف إياد هوسا الهدف الثاني «77»، وجاء الهدف الثالث عن طريق التونسي أمين الله محزري بالخطأ في مرمى منتخب بلاده «83».

ودخل الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي، المباراة بقائمة مكوَّنة من: حامد يوسف في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبد العزيز السويلم، محمد برناوي، عواد دهل، سعد حقوي، علي الحسين، بسام هزازي، راكان الغامدي، تركي الغميل، وثامر الخيبري.

ويعاود المنتخب السعودي تدريباته، السبت، استعدادًا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن بطولة تولون.

ويشارك الأخضر في بطولة تولون ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس، الصين، الكونغو الديمقراطية، وكولومبيا.