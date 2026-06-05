«الرياضة للجميع» يستعرض التجربة السعودية في «MESIF»

شارك وفدٌ من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة شيماء الحصيني، المدير التنفيذي للاتحاد، في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي "MESIF" الذي استضافته لندن، العاصمة البريطانية، خلال الفترة من 2 إلى 3 يونيو الجاري، في حضور عددٍ من القيادات العليا والمستثمرين وصُنَّاع القرار لمناقشة مستقبل الرياضة في المنطقة وخارجها.

واستعرضت شيماء خلال المنتدى جهود الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تعزيز العلاقات الدولية في إطار التزام السعودية ببناء منظومةٍ رياضيةٍ مجتمعيةٍ مستدامةٍ، كما ناقشت مع عددٍ من المتحدثين دور الابتكار والاستثمار والاستراتيجيات الوطنية في تسريع نمو القطاع الرياضي في الشرق الأوسط.

وشاركت المدير التنفيذي للاتحاد في جلسةٍ حواريةٍ بعنوان: "الرياضة القاعدية والمشاركة المجتمعية الواسعة في الشرق الأوسط: تعزيز الصحة والمجتمع والأثر الاجتماعي"، إلى جانب لاعب كرة القدم المحترف ويليام تروست إيكونج، لاعب فريق الأهلي القطري، وليزي فلوك، الخبيرة في الأداء الرياضي، والدكتور أنس أفندي أوغلو، المدير العام في وزارة الشباب والرياضة التركية.

وذكرت الحصيني خلال الجلسة، أن المشاركة في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي أتاحت للاتحاد فرصةً مهمةً للحوار مع عددٍ من القيادات الرياضية التي تُسهم في دفع نمو القطاع الرياضي في المنطقة، وقالت: "المشاركة مكَّنتنا من استعراض تجربة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تطوير برامجَ مجتمعيةٍ تستهدف مختلف الأعمار والخلفيات، وتُعزِّز دور الرياضة في دعم الصحة وجودة الحياة والأثر الاجتماعي".

ويُعدُّ منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي، الذي استضافه ملعب نادي توتنام هوتسبير، مؤتمرًا ومعرضًا عالميًّا يجمع الحكومات الإقليمية والعلامات الرياضية بهدف دعم تطوُّر القطاع الرياضي المتنامي في الشرق الأوسط.

وتناولت جلسات المنتدى على مدى يومين عددًا من المحاور الرئيسة، منها توسيع شراكات القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الابتكار، وإعادة تعريف الرياضة بوصفها أداةً لصناعة الإرث وتعزيز الهوية والدبلوماسية.

وشهد المنتدى في نسخته الجديدة حضور أكثر من 400 مشارك، و20 راعيًا، إلى جانب 50 قياديًّا بارزًا من مختلف مجالات الاستثمار الرياضي، بما يعكس اتساع نطاق المنتدى، وتركيزه على الحوكمة، والاستثمار، والبنية التحتية، وتطوير الرياضة القاعدية، وربط قطاع الرياضة في الشرق الأوسط بالشركاء الدوليين ومقدمي الحلول العالمية.