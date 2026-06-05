ثاني ظهور سعودي في «كيو 2»

يعود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الركض على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن الأمريكية للمرة الثانية تاريخيًّا عبر مباراته التجريبية مع بورتوريكو، فجر السبت، ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026.

وسبق لـ «الأخضر» خوض مباراةٍ رسميةٍ على الملعب أمام المنتخب الأمريكي، 19 يونيو 2025، ضمن دور المجموعات من نسخة الكأس الذهبية الماضية التي نظّمتها كندا والولايات المتحدة.

وحصل المنتخب السعودي على دعوةٍ للمشاركة في النسختين الماضية والمقبلة من البطولة القارية التي يُنظِّمها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».

وخسر «الصقور» أمام أمريكا في المباراة بهدفٍ نظيفٍ، سجَّله كريس ريتشاردز، مدافع كريستال بالاس الإنجليزي.

وجاءت المباراة ضمن الجولة الثانية من رابع مجموعات البطولة التي غادرها المنتخب من دور الثمانية.

ويعود تاريخ افتتاح الملعب، الذي تكلَّف بناؤه 260 مليون دولارٍ، إلى 16 يونيو 2021 عندما استضاف مباراةً تجريبيةً للسيدات بين الولايات المتحدة ونيجيريا، فازت فيها صاحبات الضيافة 2ـ0.

وشارك في استضافة الكأس الذهبية 2021 و2025، ودوري أمم الكونكاكاف 2022ـ2023، وكوبا أمريكا 2024، لكنه ليس من مواقع مونديال 2026.

ويُمثِّل «كيو 2» الملعب الرئيس لأوستن إف سي، أحد فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم «MLS».