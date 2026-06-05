توخيل: توني الأهلي سلاحنا الحاسم

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، صحة قرار استدعاء إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي، إلى صفوف «الأسود الثلاثة»، بعد المستويات التي قدَّمها اللاعب خلال الأيام الأولى من المعسكر، وفقًا لما قاله في المؤتمر الصحافي الذي عقد الجمعة قبل مواجهة نيوزيلندا التجريبية في مدينة ميامي الأمريكية، السبت، بتوقيت الرياض، العاصمة السعودية.

وقال المدرب الألماني، في المؤتمر الذي نقلته قناة «Beanyman Sport» البريطانية: «أثبتت الأيام القليلة الماضية التي تدرب فيها توني أنَّ قرار استدعائه قرارٌ صائب للغاية. فهو قد أظهر سلوكًا مذهلًا، ويخوض الحصص التدريبية بكفاءة ممتازة».

وأضاف عن دوره مع «الأسود الثلاثة» خلال المهمة المونديالية: «دوره معنا سيكون المهاجم الذي ينهي المباريات، جاء إلى هنا ولديه مهمة محددة، سيشارك في الوقت المناسب بتشتيت انتباه الخصم عن هاري كين، القائد وأهم مصدر للخطورة في المنتخب».

وأضاف: «بوجود توني، يستطيع هاري كين اللعب مهاجمًا ثانيًا، كما أنه يملك خصائص فنية ممتازة داخل منطقة الجزاء، ولديه امتياز جيد في الكرات الثابتة، وهو منفذ ركلات جزاء رائع. أنا سعيد للغاية بوجوده».

وكشف توخيل عن كواليس محادثته مع توني: «خضت معه محادثة أو اثنتين، بشكل صريح، عما إذا كان سيتعامل مع الدور المعطى له، وأخبرنا بأنه سيكون سعيدًا بالانضمام إلينا».

وأردف: «لديه شخصية كبيرة، وهو محبوب ويستطيع الارتباط بالجميع، وهو أحد أفضل منفذي ركلات الجزاء في العالم».

وعن تعامل هداف الأهلي مع التدريبات: «لقد أظهر مدى هدوئه في الإنهاء، بلمسة ولمستين».

وأكمل: «يستطيع أن يعطينا العديد من الحلول حينما نلعب مباراة حيث نكون فيها قريبين من منطقة جزاء الخصم، ونكون هجوميين».